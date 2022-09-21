بايدن يصف تهديدات بوتين بـ"المتهورة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن روسيا انتهكت العناصر الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، بعدما ألقى الرئيس فيلاديمير بوتين بتهديدات نووية ”متهورة“، على حد وصفه.

وفي وقت سابق اليوم، أمر الرئيس الروسي بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وقال إن موسكو ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا نوويا من الغرب.

واعتبر بايدن في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ”لا أحد هدد روسيا ولا أحد سوى روسيا سعى إلى هذا الصراع، وأن حرب أوكرانيا هي حرب رجل واحد“، في إشارة إلى الرئيس الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي: ”لا فائز في الحرب النووية ويجب أن لا تندلع.. لا يمكن الانتصار في حروب نووية“ مبديا استعداد الولايات المتحدة للتفاوض على معاهدات أسلحة.

وأضاف: ”إذا كان بوسع الدول السعي إلى تحقيق طموحاتها الاستعمارية دون عواقب فإن ذلك يعرض كل ما تمثله الأمم المتحدة للخطر.. سنتضامن مع أوكرانيا ضد العدوان الروسي“.

على صعيد آخر أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قائلا: ”آن الاوان لأن يصبح مجلس الأمن أكثر تمثيلا، وأن يحدّ من استخدام الفيتو“.