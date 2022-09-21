بوساطة من محمد بن سلمان.. روسيا تفرج عن 10 سجناء حرب اعتقلوا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات الروسية أفرجت عن 10 أسرى حرب اعتقلوا في أوكرانيا، بعد نجاح وساطة قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، إنه ”استمراراً لجهود ولي العهد في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبفضل مساعيه المستمرة مع الدول ذات العلاقة، تم نجاح وساطته بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا“، مشيرة إلى أن الإفراج جاء ”في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا“.

وأكد البيان السعودي، أن ”الجهات المعنية في المملكة قامت باستلام الاسرى وتم نقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.“

وأعربت الوزارة عن ”شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى“.

قال مسؤول سعودي إن روسيا أفرجت عن 10 سجناء حرب اعتقلوا في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المسؤول السعودي أن قائمة السجناء تضم مواطنين أمريكيين وبريطانيين وسويديين وكرواتيين ومغاربة.

وأشار إلى أن الطائرة التي تحمل السجناء هبطت في السعودية اليوم الأربعاء.