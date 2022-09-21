كازاخستان تجري انتخابات رئاسية مبكرة في 20 نوفمبر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت كازاخستان أنها ستجري انتخابات رئاسية مبكرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر تهدف إلى ”إعادة ضبط“ النظام السياسي للجمهورية السوفييتية السابقة بشكل جذري، وفق مرسوم نشر، الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أقر رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف مؤخرا تشريعات تحدد المدة الرئاسية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بولاية واحدة من سبع سنوات.

واعتبر الرئيس قاسم جومارت توكاييف أمام النواب في وقت سابق هذا الشهر أن الانتخابات جزء من حزمة إصلاحات تهدف لتأسيس ”معايير جديدة بالكامل“ للحياة السياسية، مع ”قوانين عادلة ومفتوحة“.

وجاء في المرسوم الذي وقعه توكاييف ونشر الأربعاء أن الانتخابات التي ستجرى في كازاخستان في تشرين الثاني/نوفمبر: ”تطلق دورة انتخابية من شأنها إعادة ضبط النظام السياسي بالكامل بشكل جذري“.

وأضاف توكاييف في المرسوم: ”توصلنا الى توازن أمثل بين فروع السلطة“، و“تم استكمال إعادة توزيع الصلاحيات من الرئيس إلى البرلمان“.

وخلف توكاييف الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف العام 2019، ونأى بنفسه تدريجيا عن الرجل الذي حكم الدولة الغنية بالطاقة بقبضة من حديد لثلاثة عقود.

وشهدت البلاد أعمال عنف غير مسبوقة في كانون الثاني/يناير الماضي أسفرت عن مقتل 238 شخصا، وأسدلت الستار فعليا على نفوذ نزارباييف الذي حكم منذ ما قبل الاستقلال، وظل مؤثرا بشكل كبير حتى بعد تنحيه، العام 2019.