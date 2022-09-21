الرئيس الإيراني: لم نسع مطلقا لحيازة أسلحة ذرية.. وجادون في التفاوض "النووي"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، إن طهران لم تسع مطلقا لحيازة أسلحة نووية ”فلا وجود لها في عقيدتنا الدفاعية“، معتبرا بأن بعض القوى تستخدم البرنامج النووي الإيراني ذريعة للضغط على بلاده.

وطالب الرئيس الإيراني في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أطراف اتفاق 2015 النووي الوفاء بالتزاماتها وتقديم ضمانات، مشددا على أن بلاده ”جادة في التفاوض حول الاتفاق النووي“، مشيرًا إلى أن الصفقة النووية يجب أن تبدأ عند النقطة التي انتهينا عندها، وفق تعبيره.

واتهم رئيسي دول الغرب بـ“الكيل بمكيالين“ فيما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها شرطة ”الأخلاق“.

وتابع: ”لدينا هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل“، مشيرا إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا.