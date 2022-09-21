إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

أخبار

الرئيس الإيراني: لم نسع مطلقا لحيازة أسلحة ذرية.. وجادون في التفاوض "النووي"
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 14:37 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 16:00 GMT

الرئيس الإيراني: لم نسع مطلقا لحيازة أسلحة ذرية.. وجادون في التفاوض "النووي"

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، إن طهران لم تسع مطلقا لحيازة أسلحة نووية "فلا وجود لها في عقيدتنا الدفاعية"، معتبرا بأن بعض القوى تستخدم

+A -A
المصدر: رويترز

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، إن طهران لم تسع مطلقا لحيازة أسلحة نووية ”فلا وجود لها في عقيدتنا الدفاعية“، معتبرا بأن بعض القوى تستخدم البرنامج النووي الإيراني ذريعة للضغط على بلاده.

وطالب الرئيس الإيراني في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أطراف اتفاق 2015 النووي الوفاء بالتزاماتها وتقديم ضمانات، مشددا على أن بلاده ”جادة في التفاوض حول الاتفاق النووي“، مشيرًا إلى أن الصفقة النووية يجب أن تبدأ عند النقطة التي انتهينا عندها، وفق تعبيره.

واتهم رئيسي دول الغرب بـ“الكيل بمكيالين“ فيما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها شرطة ”الأخلاق“.

وتابع: ”لدينا هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل“، مشيرا إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play