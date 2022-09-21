أمين عام الناتو: تعبئة بوتين للجيش خطوة "خطيرة ومتهورة"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان التعبئة الجزئية واستدعاء الآلاف من القوات الإضافية للحرب في أوكرانيا سيصعد الصراع، وإن تهديده باللجوء لأسلحة نووية هي تصريحات ”خطيرة ومتهورة“.

وأضاف ستولتنبرغ، أن ”أول تعبئة في الجيش تقوم بها روسيا منذ الحرب العالمية الثانية ليست مفاجأة، لكنها ستصعد من حدة الصراع الذي بدأ بغزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط“.

وقال ستولتنبرغ إن خطوات بوتين أوضحت أن ”الحرب لا تسير وفقا لخططه“، وإن من الواضح أن الرئيس الروسي قام ”بخطأ كبير في الحسابات“، وفق تعبيره.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن القوات الروسية ”تفتقر للعتاد والقيادة المناسبة والسيطرة“، لافتا إلى أن ”الحلف والحلفاء في حوار وثيق مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة“.