بعد مقتل مهسا أميني.. تظاهرة في إسطنبول دعما لنساء إيران

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تجمّع الأربعاء نحو 100 شخص في إسطنبول، للتعبير عن الغضب والدعم للنساء في إيران بعد وفاة مهسا أميني في طهران خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس، بأن أتراكًا وإيرانيين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية ملوحين بصور الشابة البالغة من العمر 22 عامًا التي توفيت الأسبوع الماضي بعد توقيفها لأنها كانت ترتدي ملابس ”غير محتشمة“.

وجاء في الدعوة للتجمع التي تكررت على اللافتات ”من أجل مهسا أميني، في إيران وتركيا وفي كل مكان، نتظاهر من أجل حريتنا“.

وقامت شابة سمراء بقص شعرها الطويل أمام الكاميرات، كما فعلت العديد من الناشطات التركيات وفق لقطات نشرت على موقع تويتر، مع التأكيد على أن ”النساء اللاتي يقاومن في إيران لن يكن بمفردهن“.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة في المكان لكنها لم تتدخل.

ومساء الثلاثاء، فرقت الشرطة بهدوء تجمعا مماثلا ضم بضع عشرات من الأشخاص في شارع الاستقلال الرئيسي في قلب إسطنبول.

وأوقفت شرطة الأخلاق مهسا أميني وهي من محافظة كردستان شمال غرب إيران، في 13 أيلول/سبتمبر في طهران ”لارتدائها ملابس غير لائقة“. وهذه الشرطة مسؤولة عن فرض الالتزام بتغطية الجسم والشعر.

وتوفيت الشابة بعد ثلاثة أيام بعد دخولها في غيبوبة. ومنذ ذلك الحين، خلفت المظاهرات التي انطلقت في مختلف أنحاء إيران خمسة قتلى على الأقل.