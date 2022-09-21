زيلينسكي: العالم لن يسمح لبوتين باستخدام أسلحة نووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إنه ”لا يعتقد“ بأن العالم سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بيلد الألماني، حذر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلا إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وقال: ”لا أعتقد بأن (بوتين) سيستخدم هذه الأسلحة. لا أعتقد بأن العالم سيسمح له باستخدامها“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أمر بوتين بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وقال إن موسكو ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا نوويا من الغرب.

ويمثل التحذير الصريح من بوتين، الذي تمتلك بلاده رؤوسا نووية أكثر حتى مما لدى الولايات المتحدة، أكبر تصعيد في الصراع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من شباط/ فبراير ورافقه قرار باستدعاء 300 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: ”إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا“.

وتابع: ”من يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية عليهم أن يعلموا أن الأمر يمكن أن ينقلب عليهم“.

وتتيح العقيدة النووية الروسية استخدام مثل هذه الأسلحة إذا تم استخدام أسلحة دمار شامل ضدها أو إذا كانت الدولة تواجه تهديدا وجوديا من أسلحة تقليدية.