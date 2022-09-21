إيران.. 3 قتلى جدد في الاحتجاجات المتواصلة على وفاة مهسا أميني

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قُتل ثلاثة محتجين إيرانيين جدد في تحرّكات مندّدة بوفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها شرطة ”الأخلاق“، وفق ما أعلن الأربعاء مسؤولان قضائي وأمني.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ عن المدعي العام لمحافظة كرمانشاه شهرام كرامي قوله، إنه ”لسوء الحظ قتل شخصان خلال أعمال الشغب الثلاثاء“، مضيفا ”نحن واثقون من أن عناصر مناهضين للثورة ارتكبوا هذا العمل“.

وأعلن كرامي، عن إصابة 25 شخصا بينهم عناصر في الشرطة خلال الاحتجاجات، فيما أعلن قائد شرطة كردستان علي آزادي مقتل شخص آخر، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“.

وازدادت النقمة الشعبية في إيران بعدما أعلنت السلطات الجمعة موت أميني البالغة 22 عاما إثر توقيفها لدى شرطة ”الأخلاق“ المعنية بالسهر على تقيّد النساء باللباس الشرعي.

والثلاثاء أعلن محافظ كردستان اسماعيل زاري كوشه مقتل ثلاثة أشخاص باحتجاجات في المحافظة، دون أن يحدد وقت مقتلهم.