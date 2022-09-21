وزير إيراني: وسائل إعلامية أساءت نقل حديث السلطات عن تعطل الإنترنت

قال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، اليوم الأربعاء، إن ما نسبته له وسائل إعلام إن السلطات قد تعطل خدمات الإنترنت لأسباب أمنية ”أُسيء نقله“.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية نقلت عن وزير الاتصالات، الأربعاء، القول: ”بسبب القضايا الأمنية والمناقشات الجارية حاليًا في البلاد، قد يقرر الجهاز الأمني فرض قيود على الإنترنت ويطبقها، لكن بشكل عام لم يحدث أي تخفيض في النطاق الترددي“.

لكن بعد ذلك بوقت قصير، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن زارع بور أن بعض المنافذ الإخبارية نشرت اقتباسًا خاطئًا له، على هامش اجتماع حكومي.

ونقلت الوكالة الرسمية عنه: ”في الأيام الماضية، كانت هناك مشاكل مؤقتة في بعض الأماكن ولبعض الساعات، وتم حلها، ولا تعاني شبكة الاتصالات حاليًا من أي مشاكل من حيث السرعة والجودة“، دون الإشارة إلى أي احتمال لمزيد من التعطل.

وتجتاح الاحتجاجات إيران منذ السبت الماضي، والتي أشعلتها وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.