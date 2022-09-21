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تايلاند تشتري طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 13:24 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 14:35 GMT

تايلاند تشتري طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع

قالت البحرية التايلاندية اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا لشراء طائرات مسيرة من طراز هيرمس 900 التي تصنعها شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية لإلكترونيات الدفاع،

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المصدر: رويترز

قالت البحرية التايلاندية اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا لشراء طائرات مسيرة من طراز هيرمس 900 التي تصنعها شركة أنظمة ”إلبيت“ الإسرائيلية لإلكترونيات الدفاع، مقابل أربعة مليارات بات (107.67 مليون دولار).

ولم تفصح البحرية في البيان عن عدد الطائرات المسيرة التي ستشتريها بموجب الصفقة، لكنها قالت إن الميزانية تم تخصيصها لشراء الطائرات على مدى أربع سنوات في الفترة من 2022 وحتى 2025.

وأضافت البحرية التايلاندية، أن المسيرات ستستخدم في دوريات بحرية لحماية سيادة البلاد ومسارات السفن والمساعدة في عمليات الإنقاذ البحرية.

ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، فطائرات هيرمس 900 المسيرة متوسطة الحجم ويمكنها التحليق لمدة 36 ساعة ولمسافة 9144 مترا، ويمكنها أن تحمل بحد أقصى 350 كيلوغراما.

ويستخدم العديد من الدول هذا النظام من الطائرات المسيرة، ومنها الفلبين وسويسرا والاتحاد الأوروبي وكندا.

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