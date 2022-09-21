المفوضية الأوروبية: بوتين "اليائس" يصعّد حربه في أوكرانيا

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة الجزئية للجيش من أجل القتال في أوكرانيا تثبت أنه ”في حالة يأس“ ولا يسعى إلا إلى تصعيد الأزمة.

وكان بوتين أمر في وقت سابق، اليوم، بأول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، وأيّد خطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا؛ ما يشكل تهديدا نوويا للغرب.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي: ”هذا مجرد دليل آخر على أن بوتين غير مهتم بالسلام وأنه مهتم بتصعيد حرب العدوان هذه“.

وأضاف: ”هذه أيضا علامة أخرى على يأسه من الطريقة التي يسير بها عدوانه على أوكرانيا… إنه مهتم فقط بالمزيد من التقدم ومواصلة حربه المدمرة، والتي كان لها بالفعل العديد من العواقب الوخيمة في جميع أنحاء العالم“.