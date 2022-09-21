الصين تحث على الحوار بعد تحذيرات بوتين للغرب

حثت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف على الدخول في حوار ومشاورات وإيجاد طريقة لمعالجة المخاوف الأمنية لكل طرف بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بشأن ما وصفه ”بالابتزاز النووي“.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في إفادة إعلامية دورية اليوم الأربعاء، إن موقف الصين بشأن أوكرانيا ثابت وواضح.

وأمر الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذرا الغرب أنه إذا استمر فيما وصفه ”بالابتزاز النووي“ فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

ويشكل التحذير الصريح من بوتين، الذي تمتلك بلاده رؤوسا نووية أكثر حتى مما لدى الولايات المتحدة، أكبر تصعيد في الصراع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط.

وقال بوتين، في خطاب بثه التلفزيون الروسي ”إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا“.

واتهم بوتين، الغرب بالتآمر لتدمير روسيا وقدم دعمه الصريح والعلني لإجراء استفتاءات في مناطق شاسعة من أوكرانيا باتت خاضعة للقوات الروسية، فيما ستعد خطوة أولى صوب ضم تلك المناطق رسميا لبلاده.

وأضاف بوتين، أنه وقع مرسوما بالتعبئة الجزئية. وتبدأ عملية التعبئة على الفور وتسري على أي فرد خدم جنديا محترفا في روسيا ولا تشمل المجندين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، في تصريحات منفصلة إن من المتوقع ”استدعاء 300 ألف فرد“.