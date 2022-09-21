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خامنئي يلقي خطابا تلفزيونيا للمرة الثانية بعد أنباء عن اعتلال صحته
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 7:41 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 8:55 GMT

خامنئي يلقي خطابا تلفزيونيا للمرة الثانية بعد أنباء عن اعتلال صحته

ألقى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء خطابا تلفزيونيا للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وبدا بصحة جيدة بعد أنباء عن متابعة فريق من الأطباء

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المصدر: رويترز

ألقى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء خطابا تلفزيونيا للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وبدا بصحة جيدة بعد أنباء عن متابعة فريق من الأطباء لحالته الصحية.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ ذكرت قبل أيام أن خامنئي ألغى جميع الاجتماعات والفعاليات العامة بعد تعرضه لوعكة صحية.

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