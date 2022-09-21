خامنئي يلقي خطابا تلفزيونيا للمرة الثانية بعد أنباء عن اعتلال صحته

ألقى الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأربعاء خطابا تلفزيونيا للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وبدا بصحة جيدة بعد أنباء عن متابعة فريق من الأطباء لحالته الصحية.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ ذكرت قبل أيام أن خامنئي ألغى جميع الاجتماعات والفعاليات العامة بعد تعرضه لوعكة صحية.