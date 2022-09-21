بوتين يوقع مرسوما بشأن التعبئة ويتهم الغرب بالسعي لتدمير روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء. وأضاف أنه يدافع عن الأراضي الروسية مشيرا إلى أن الغرب يريد تدمير البلاد.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون إن هدفه هو ”تحرير“ منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه ”عبودية“ أوكرانيا.

وأضاف في كلمته أن روسيا تدعم الاستفتاءات في المناطق التي تم السيطرة عليها في أوكرانيا.

واتهم الغرب بممارسة ما سماه ”ابتزازا نوويا“ ضد روسيا.

وأكد أن روسيا تملك الكثير من الأسلحة للرد، لافتا إلى أنه سيستخدم جميع الموارد للدفاع عن الشعب، مطالبا حكومته بتوفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

بدورها، اتهمت أوكرانيا، روسيا، بقصفها موقع محطة زابوريجيا النووية مجددا.