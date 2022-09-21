لابيد يبحث مع أردوغان مصير 4 إسرائيليين تحتجزهم حماس في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الأخير اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

ويعد هذا اللقاء أول محادثات مباشرة بين زعماء البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة منذ عام 2008.

وتحسنت في الأشهر الأخيرة العلاقات الإسرائيلية التركية، التي ظلت فاترة لفترة طويلة وسط خلاف حول القضية الفلسطينية، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون. ومن المتوقع أن يتبادل البلدان السفراء قريبا.

وإلى جانب مناقشة الطاقة، شكر لابيد أردوغان على تبادل معلومات المخابرات بين البلدين.

وأشار إلى مطالبة إسرائيل بإعادة أربعة من مواطنيها – اثنان منهم جنديان- فقدوا في قطاع غزة منذ حرب عام 2014، بحسب ما ذكره مكتب لابيد.

وتستضيف تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ أعضاء في حركة حماس، التي تحكم القطاع والتي يصنفها الغرب جماعة إرهابية. ولطالما كانت تلك العلاقة نقطة شائكة في محاولات إعادة بناء العلاقات مع إسرائيل.

ومن جانبها، كانت أنقرة قد غضبت لمقتل عشرة نشطاء أتراك في عام 2010 في اشتباكات اندلعت عندما اقتحم مشاة البحرية الإسرائيلية سفينة كانت تحاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.