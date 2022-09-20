ترودو يغضب البريطانيين بمقطع فيديو.. والصحافة تصفه بـ"الطائش"

أثار مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، غضب البريطانيين، حيث ظهر فيه خلال تواجده في لندن، وهو يغني مع عزف البيانو وبصوت عال قبيل ساعات من مشاركته بجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وتداول النشطاء البريطانيون المقطع على نحو واسع، مستهجنين ما أقدم عليه ترودو، ومرجحين أنه كان أثناء الغناء منتشيا وبحالة سكر لا تليق مع الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وتناولت الصحافة البريطانية ما أقدم عليه ترودو، وهاجمت تصرفه خلال تواجده بأحد فنادق لندن قبل مشاركته بجنازة الملكة، حيث وصفته صحيفة الديلي ميل بـ“الطائش“.

ودافع متحدث باسم جاستن ترودو عن رئيس الوزراء الكندي بسبب مقطع الفيديو الذي تم تسريبه وأظهره يغني ”Queen’s Bohemian Rhapsody“ في بهو الفندق اللندني.

بريطانيون يتهجمون على رئيس الوزراء الكندي ترودو بعد مقطع مسرب له في أحد فنادق لندن#إرم_نيوز #Trudeau #QueenElizabethII pic.twitter.com/TVPsIqUvGG — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 20, 2022

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 14 ثانية، والذي حصد ملايين المشاهدات، ترودو مرتديًا قميصًا متكئًا على بيانو في فندق كورينثيا وينضم إلى آخرين في أداء إحدى أشهر أغاني فرقة الروك كوين، بحسب ما أوردته ”الغاردين“.

ويمكن سماع ترودو وهو يغني ”تعال بسهولة، اذهب بسهولة، مرتفع قليلًا، منخفض قليلًا“ و ”بأي طريقة تهب الرياح“ جنبًا إلى جنب مع عازف البيانو الكندي الشهير جريجوري تشارلز.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي: ”بعد العشاء يوم السبت، انضم رئيس الوزراء إلى تجمع صغير مع أعضاء الوفد الكندي، الذين اجتمعوا للإشادة بحياة وخدمة جلالة الملكة“ ، مضيفًا أن ترودو قد ”شارك في أنشطة مختلفة“ لتقديم احترام إليزابيث الثانية أثناء وجوده في لندن.

وقال المتحدث إن تشارلز ، الحاصل على وسام كندا، عزف عددًا من الأغاني على البيانو ، ”مما أدى إلى انضمام بعض أعضاء الوفد، بمن فيهم رئيس الوزراء“.

قال تشارلز في وقت لاحق لصحيفة ”غلوب آند ميل“ إن الأمسية ذكّرته بالجنازات الكاريبية، التي تمزج بين اللحظات الكئيبة والحيوية والاحتفال.

وأضاف: ”غنى الجميع معي لمدة ساعتين“. ”كان هذا هو الشعور ، كان ذلك ممتعًا للغاية.“