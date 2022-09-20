أردوغان يتحدث عن ردود فعل أمريكية إيجابية بشأن صفقة طائرات إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى ردود فعل ”إيجابية“ من عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي الذين التقى بهم في نيويورك بشأن دعمهم المحتمل لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا.

وقدمت تركيا للولايات المتحدة طلبية في أكتوبر/ تشرين الأول لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 من صنع شركة لوكهيد مارتن، ونحو 80 قطعة غيار لتحديث طائرات موجودة لديها بالفعل.

ثارت انتقادات تجاه تركيا داخل الكونغرس الأمريكي على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية وإبعاد تركيا عن برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

وربما تعرقل هذه الانتقادات عملية بيع الطائرات إف-16.

وقال أردوغان لرويترز في الأمم المتحدة قبل اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ”إنهم يتحدثون بشكل إيجابي“.

ويحضر أردوغان الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة العالم.

وخلال الأيام الماضية، التقى أردوغان في نيويورك بالسناتورين الأمريكيين ليندسي جراهام وكريس كونز.

وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الزعيم التركي إنه سيحضر حفل استقبال يقيمه بايدن.

ولم يتم تحديد أي اجتماع رسمي في الوقت الحالي، وفقا للجداول الرسمية لكلا الرئيسين.