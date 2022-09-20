واشنطن لا تتوقع انفراجة في إحياء الاتفاق النووي خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أعلن مسؤول أمريكي كبير في البيت الأبيض الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة لا تتوقع انفراجة في عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكن واشنطن تظل منفتحة على استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان ”لا أتوقع انفراجة في نيويورك، وإن الرئيس جو بايدن سيكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لامتثال الجانبين للاتفاق وإذا كانت إيران مستعدة لأن تكون جادة في الوفاء بالتزاماتها وقبول تلك الصيغة، فيمكن أن نتوصل إلى اتفاق“.

في السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الكرة الآن في ملعب طهران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نووي.

وشدد ماكرون بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك على ”ضرورة أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على القيام بعملها بشكل مستقل“.

ويعد هذا أول اجتماع مباشر يعقده رئيسي مع زعيم غربي كبير منذ انتخابه العام الماضي.