أوكرانيا: استفتاءات روسيا ستدمر أي احتمال لإجراء محادثات

نقل موقع ليجا.نت الإخباري الأوكراني عن المتحدث باسم مكتب الرئيس الأوكراني قوله، اليوم الثلاثاء، إن أي استفتاء يتم إجراؤه في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشأن الانضمام إلى روسيا سيدمر أي فرصة مازالت موجودة لإجراء محادثات بين كييف وموسكو.

ونقل الموقع عن سيرهي نيكيفوروف قوله: ”دون الاستفتاءات، مازالت هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى حل دبلوماسي، أما بعد الاستفتاءات فلا توجد فرصة“.

وأدلى نيكيفوروف بهذه التصريحات ردا على إعلان المسؤولين الذين عينتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية اعتزامهم إجراء استفتاءات خلال الأسبوع المقبل، بشأن الانضمام رسميا إلى روسيا.

وقال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس على تويتر فيما بعد أن أي استفتاء لا بد أن يقابل بزيادة العقوبات الاقتصادية على روسيا وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ أتاكمز التي تصل إلى مدى أبعد من أي نظام أسلحة معروف لدى أوكرانيا في الوقت الحالي.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني: ”الكرملين يعارض تزويد أوكرانيا بالدبابات الحديثة وصواريخ أتاكمز، وقد حان الوقت لتزويدها بها“.

من جهة أخرى رفض البيت الأبيض إجراء استفتاءات في مناطق من أوكرانيا، وقال إن موسكو ربما تقوم بهذه الخطوة لتجنيد قوات في تلك المناطق بعد تكبدها خسائر فادحة في ساحة القتال.