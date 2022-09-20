إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة خلال الأعياد اليهودية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال الأعياد اليهودية.

وقال الجيش في بيان إنه ”وفقاً لتقييم الوضع الأمني، وبتوجيهات من المستوى السياسي داخل إسرائيل، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد“.

ومع تصاعد التوتر في مدن الضفة الغربية، هدد الجيش باستعدادات لعملية أمنية واسعة شمال الضفة الغربية، وفق ما ذكرته القناة ”12“ العبرية.

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية بالاعتقال والاستهداف، وأكد في ختام تقييم للوضع في فرقة الضفة الغربية بأنه تم اعتقال واستهداف أكثر من ألف مسلح فلسطيني، خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: ”لكي نكون واضحين، أي شخص يقوم ويفكر في قتلنا، سنلقي القبض عليه، حتى لو في عمق مناطق الضفة وفي المحاور والمعابر، في أي وقت وفي أي مكان“.

وتابع: ”تحدثت مع جنرالات المنطقة وأكدت لهم الحرية الكاملة في اتخاذ الإجراءات المضادة، وضرورة التصرف بمسؤولية في مواجهة التحديات المعقدة“.

ووفق القناة العبرية، تنوي الشرطة الإسرائيلية نشر حوالي ألفي شرطي في جميع مناطق مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية تحسباً لأي طارئ.