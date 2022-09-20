الرئيس التركي يدعو إلى "مخرج مشرف" للجانبين في النزاع الأوكراني الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة إلى إيجاد ”مخرج مشرف“ للحرب في أوكرانيا.

وقال من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”معًا علينا إيجاد حل دبلوماسي مقبول سيسمح للجانبين بالخروج من الأزمة بشكل مشرف“.

وأضاف: ”سنواصل تكثيف جهودنا لإنهاء الحرب على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها“.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله بألا ”تنتصر الحرب“ وأن تنتصر ”عملية سلام عادلة“ مذكرًا أنه منذ بدء الحرب، في 24 شباط/فبراير، نجحت تركيا مرتين في جمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في أنطاليا وإسطنبول.

وأضاف: ”أدعو المنظمات الدولية وكل الدول إلى دعم جهود تركيا بصدق“.

وكان أردوغان تحادث هاتفيًا قبل خطابه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعرض أردوغان الذي نجح في الحفاظ على علاقاته مع موسكو وكييف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وساطته باستمرار في النزاع مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وأعلن أردوغان خلال مقابلة مع قناة ”PBS“ الأمريكية، مساء الإثنين، أن موسكو وكييف اتفقتا على ”تبادل 200 أسير“ معتبرًا أنها ”خطوة مهمة إلى الأمام“ في هذا النزاع.

ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول هذه الاتفاقية، ولا عن الأشخاص المعنيين، وهل هم مدنيون أم عسكريون.