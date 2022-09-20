لمدحه هتلر.. حزب "أخوة إيطاليا" ينحي أحد مرشحيه للانتخابات ويحيله للتحقيق

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

علّق حزب ”أخوة إيطاليا“ (فراتيلي ديتاليا) الإيطالي الفاشي المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات التشريعية التي ستقام في 25 أيلول/سبتمبر في البلاد، عضوية أحد مرشحيه لكونه مدح أدولف هتلر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرر الحزب قبل أيام قليلة من الانتخابات وضع حد للجدل بتنحية مرشحه في وقت تسعى فيه رئيسته جورجيا ميلوني التي تملك حظوظا وافرة لتكون رئيسة للحكومة مستقبلا، لرسم صورة لائقة لتنظيمها السياسي.

وأوضح بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس أن كالوجيرو بيسانو، المسؤول في الحزب في إقليم أغريجنتو في صقلية وعضو الإدارة الوطنية، تم تعليقه من ممارسة مهام منصبه ”بمفعول فوري“.

وأشار البيان إلى أنه ”لم يعد يمثل الحزب وتم منعه من استخدام شعاره“ واستدعي للمثول أمام الهيئات التأديبية للنظر في إمكانية اتخاذ قرارات بعقوبات إضافية في حقه.

وفي منشور على موقع فيسبوك في العام 2014 وتعليقا على شعار أطلق في اجتماع عام للحزب نصه: ”إيطاليا فوق كل شيء“ مكتوب على صورة لجورجيا ميلوني، علّق كالوجيرو بيسانو: ”هذا يذكرني برجل دولة عظيم قبل سبعين عامًا“، موضحا أنه لم يكن يتحدث عن بينيتو موسوليني بل يقصد ”ألماني“.

كما أظهرت منشورات أخرى ارتباطه بالفاشية.

وكان نائب رئيس الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) بيبي بروفانزانو أول من عقب على الموضوع المثار من قبل صحيفة ”لا ريبوبليكا“.

وغرد على تويتر: ”الجذور العميقة لا تجف أبدا“.

واعتبرت رئيسة الجالية اليهودية في روما روث دوريجيلو أنه ”من غير المقبول أن يمثل شخص يمدح هتلر في البرلمان القادم“.

وجيورجيا ميلوني التي صرحت عندما كانت شابة ناشطة في التسعينيات أن موسوليني كان ”سياسيًا جيدًا“ تؤكد اليوم أن ”أولئك الذين يحنون إلى الفاشية لا مكان لهم“ في حزبها.