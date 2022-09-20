صحيفة عبرية: ملف تمويل حماس يتصدر مباحثات لابيد وأردوغان في نيويورك

أكدت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيبحث خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة نيويورك، المقرر الثلاثاء، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثلاث قضايا رئيسية.

وقالت الصحيفة إن ”القضية الأبرز في الاجتماع ستكون التمويل المالي لحركة حماس، خاصة فيما يتعلق بالقنوات المالية للحركة التي تمر عبر النظام المالي في تركيا، ورغم الرضا الإسرائيلي عن الإجراءات التي اتخذها أردوغان لإضعاف نشاط حماس في بلاده، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال منزعجة من القنوات المالية الخاصة بتنفيذ الهجمات التي تمر عبر النظام المالي في تركيا“.

وأضافت أن ”القضية الثانية ستكون الوضع الأمني في المنطقة وبالتحديد سلوك إيران في الشرق الأوسط بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، فالإسرائيليون يريدون تقريب تركيا من الكتلة المناهضة لإيران، ويسعون لفهم كيف ينظر أردوغان إلى التحدي الإيراني“.

وأوضحت أن ”القضية الثالثة تتمثل باقتراح سيقدمه لابيد لأردوغان لتوسيع التعاون الاقتصادي بين تل أبيب وأنقرة، والأمر يتعلق بمشاريع مشتركة في مجال السياحة بالإضافة إلى اتفاقية متجددة لتنظيم علاقات الطيران بين البلدين“.

وحسب الصحيفة، سيلتقي لابيد بعد اجتماعه مع أردوغان بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث التوتر الأمني في الضفة الغربية.

يذكر أن اللقاء بين لابيد وأردوغان هو الأول رسمياً لرئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ آخر اجتماع جمع الأخير برئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت في 2009، والسبت الماضي، أعلن مكتب لابيد عن لقاء سيجمعه بأردوغان في مدينة نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأول مرة منذ عودة العلاقات بين البلدين.