انفصاليو خيرسون يقررون إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا

قال الرئيس الانفصالي لمنطقة خيرسون، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين عينتهم موسكو في المنطقة الأوكرانية أعلنوا أنهم قرروا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.

بدوره، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ستدعم مواطني دونباس إذا قرروا الانضمام لروسيا.

كما أشاد أحد كبار مسؤولي الأمن في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، باقتراحات الانفصاليين المدعومين من موسكو لإجراء استفتاءات تمهد لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا كوسيلة لترهيب الغرب.

وبعد قرابة سبعة أشهر من الحرب، والتي تضمنت هزيمة في ساحة معركة بشمال شرق أوكرانيا، يفكر بوتين في خطواته التالية بصراع تسبب في أكبر مواجهة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وأمس الإثنين، اتفق القادة الانفصاليون المدعومون من روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترف بهما بوتين دولتين مستقلتين قبل غزو أوكرانيا مباشرة، على خطط متزامنة للتصويت على الانضمام إلى روسيا.

وكان رئيس الإدارة الانفصالية في دونيتسك، دينيس بوشلين، قد دعا زميله الزعيم الانفصالي في لوغانسك إلى توحيد الجهود من أجل التحضير لاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

وقال بوشلين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين: ”يجب أن تكون تحركاتنا متزامنة“.