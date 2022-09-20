أردوغان يبلغ زعماء اليهود في أمريكا رغبته بزيارة إسرائيل

قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ زعماء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة برغبته في زيارة إسرائيل، مشيرة إلى أنه لم يحدد موعدا لذلك.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده أردوغان، أمس الإثنين، بقادة المنظمات اليهودية الأمريكية في مدينة نيويورك، على هامش مشاركته بالاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق الصحيفة العبرية.

وأوضحت الصحيفة أن ”تصريحات أردوغان تمثل علامة على أنه عازم على إعادة ضبط العلاقة المضطربة بين تركيا وإسرائيل منذ فترة طويلة“، مضيفةً: ”الرئيس التركي أخبر قادة المنظمات اليهودية الأمريكية بأن معاداة السامية هي جريمة ضد الإنسانية“.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن ”أردوغان يسعى لتوثيق العلاقات مع الغرب، كما أنه يريد التأكد من مشاركة تركيا في تطوير التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط والذي تقوده حتى الآن إسرائيل واليونان“.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن ”تركيا باعتبارها واحدة من الدول التي تحافظ على علاقات مباشرة مع حركة حماس، أثبتت أنها وسيط قيم لإسرائيل في تخفيف التوترات مع الحركة بقطاع غزة“.

يذكر أن تركيا وإسرائيل أعلنتا الشهر الماضي، أنهما تخططان لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، والتي قطعت منذ العام 2010، في حين زار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تركيا في مارس/ آذار الماضي.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن لقاء سيجمع الرئيس التركي برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة منذ عودة العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب لابيد إنه ”من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس التركي خلال زيارته لنيويورك“.

وسيكون هذا اللقاء هو أول لقاء رسمي لرئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ آخر اجتماع جمعه مع رئيس الوزراء الأسبق أيهود أولمرت في العام 2009.

والشهر الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع لابيد، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية، وأعلن البلدان عقب الاتصال عودة السفراء بينهما.

وأمس الإثنين، صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية ”كان“.