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"الزجاج".. وجه جديد لمعاناة الأوكرانيين وسط الحرب والشتاء
تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2022 10:02 GMT
تاريخ التحديث: 20 سبتمبر 2022 10:05 GMT

"الزجاج".. وجه جديد لمعاناة الأوكرانيين وسط الحرب والشتاء

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على "مشكلة" تواجه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مع قرب بدء فصل الشتاء، وهي مشكلة الزجاج. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها،

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المصدر: لميس الشرقاوي - إرم نيوز

سلطت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الضوء على ”مشكلة“ تواجه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مع قرب بدء فصل الشتاء، وهي مشكلة الزجاج.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن ”الانفجارات أدت لتحطم أعداد كبيرة من نوافذ المنازل، ومن الصعب إصلاحها كلها في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وانقطاع الروابط التجارية“.

وأضاف التقرير ”تشير التقديرات إلى ملايين النوافذ المحطمة، وفقا لأحد مسؤولي الإغاثة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص شديد في إمدادات الزجاج“.

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وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أنه ”في البلدات والمدن التي قصفتها المدفعية الروسية بالقنابل المدمرة فإن الدمار كان شاملا، وضرب الكل، من المباني الشاهقة إلى المدارس والأكواخ الصغيرة“.

وتابعت ”خلال يوم الاثنين أدت موجات الصدمة الناتجة عن صاروخ روسي قوي انفجر على مسافة 800 قدم من مفاعل للطاقة النووية جنوب أوكرانيا، إلى تحطيم أكثر من 100 نافذة في مبنى المفاعل“.

وأردفت الصحيفة أن ”هذا ما حدث لعدد لا يمكن حصره من المنازل.. ربما يكون السكان نجوا من الضربة المباشرة، ولكن كل النوافذ في منازلهم أصبحت محطمة، والشتاء أصبح قريبا للغاية، ففي مدينة شرينهيف الواقعة شمال أوكرانيا، هبطت درجات الحرارة بصورة كبيرة، واقتربت من التجمد“.

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واستطردت الصحيفة بالقول ”لا شك في أن أوكرانيا تواجه مشكلات عديدة، ولكن أكثر المشكلات التي تتطلب حلولا عاجلة تتمثل في إصلاح المنازل التي تعرضت لأضرار كبيرة، وهو ما يبرز دور الزجاج في الأمر“.

وشددت على أن ”هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين يحتاجون الزجاج بشكل فوري، إذ يسهم في دخول الضوء ومنع البرودة“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“، إلى أن أوكرانيا ”كان لديها مشكلات في الزجاج، حتى قبل الغزو الروسي في الـ24 من فبراير الماضي، إذ إن أحد أكبر مصانع الزجاج الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية، تعرض للقصف في أثناء التمرد الموالي لروسيا هناك قبل بضع سنوات، وتم إغلاقه“.

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وتسبب ذلك في اعتماد أوكرانيا إلى حد كبير على واردات الزجاج من روسيا وبيلاروسيا، ولكن بعد اندلاع الحرب فإن هذه الروابط التجارية انقطعت بشكل كامل.

وأشار اثنان من موزعي الزجاج في أوكرانيا، إلى أن واردات الزجاج تأتي حاليا من الأسواق الأوروبية بأسعار أعلى كثيرا.

وأضافا ”هناك مشكلات أخرى أيضا في صنع الزجاج، إذ يتعين إذابة الرمال، ومن أجل ذلك فهناك حاجة للكثير من الطاقة، ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ترتفع أسعار الزجاج بشكل حاد أيضا“.

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وقالت ”نيويورك تايمز“، إن ”هناك مشكلات إضافية أيضا، تتمثل في تكاليف الإنتاج المرتفعة، والطلب المتزايد، والكوابيس اللوجستية لأوكرانيا، مثل موانئها البحرية التي تحاصرها الغواصات الروسية؛ ما تسبب في ارتفاع تكلفة لوح زجاجي عادي إلى 3 أو 4 أضعاف سعره في السابق، وفقا لموردي الزجاج“.

واختتمت الصحيفة الأمريكية، تقريرها بالقول ”هذا يجعل من المستحيل على العديد من الأشخاص إصلاح نوافذهم، حتى مع بدء تدفق الهواء البارد، وفي كل يوم، مع استمرار القتال، يتم تحطيم المزيد“.

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