المجر تحذر من فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

حذر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، من تبعات فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على روسيا.

وقال سيارتو، في بيان صدر الثلاثاء: ”على الاتحاد الأوروبي عدم التفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا؛ لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بأوروبا“.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة ”رويترز“: ”يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن ذكر حزمة ثامنة من العقوبات.. يجب التوقف عن إجراءات ضعيفة لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة“.

وأعلن وزراء الطاقة الأوروبيون الذين التقوا الجمعة قبل الماضية في بروكسل، أنهم يؤيدن فرض تدابير تهدف للتصدي لأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة جدا، وطالب البعض بوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وبينما اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا، دعت العديد من الدول ومن بينها إيطاليا، لتحديد سقف لأسعار جميع إمدادات الغاز التي تستوردها دول الاتحاد الأوروبي بما يشمل الغاز الطبيعي المسال، بحسب ”فرانس برس“.

وتركت النرويج -غير العضو في الاتحاد الأوروبي والتي استفادت من ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا- لشركات النفط والغاز مسألة التفاوض على العقود.

وحلت الدولة الإسكندنافية مؤخرا مكان روسيا بوصفها المزود الأول للغاز في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية.