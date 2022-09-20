ما حقيقة طرد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا منظمات "إخوانية"؟

أوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا لـ“إرم نيوز“، حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن طرد المجلس الأعلى للمسلمين، في ألمانيا، شخصيات تابعة لتنظيم ”الإخوان المسلمين“ من عضوية المجلس، قائلاً إن ”هذه الأنباء صحيحة ولكنها قديمة“.

وأكد المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن ”الجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) قرر في يناير هذا العام استبعاد منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية DMG، والمراكز التابعة لها، وإنهاء عضويتها بشكل قطعي“.

وأوضح المصدر أن ”الاستبعاد جاء إثر اجتماع افتراضي للجمع العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في الـ23 من يناير 2022، وكان من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال اقتراح إلغاء عضوية منظمة الجماعة الإسلامية الألمانية DMG المعروفة سابقاً باسم التجمع الإسلامي في ألمانيا IGD، واستبعادها وكافة الجمعيات المنضوية تحتها من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وفروعه الولائية“.

وأضاف أنه ”تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الجمع العام، وهو أعلى هيئة تقريرية في المجلس، بأغلبية الثلثين التي ينص عليها القانون الأساس للمجلس الأعلى“.

وكشف المصدر أن ”من أهم الأسباب التي أدت إلى الغاء عضوية تلك المنظمة عدم التزامها بالقوانين الداخلية للمجلس، والاتهامات المتعددة لها من قبل الأجهزة الأمنية في ألمانيا“. مؤكداً أن ”المجال مفتوح أمام المنظمة المستبعدة من المجلس للدفاع عن نفسها أمام القضاء الألماني“.

وقال المصدر إن ”موضوع طرد المنظمة ليس بجديد، إلا أنه ظهر للعلن مجدداً بعد انتخابات المجلس الأحد الماضي، إذ لربما توقعت جهات ما، أن يتراجع المجلس عن قرار الاستبعاد، لكنها فوجئت بالعكس“.

وشدد المصدر أن ”المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا منظمة إسلامية تسعى لإدماج المسلمين في مجتمعهم الألماني، ومناقشة قضاياهم الدينية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة“.

وكانت مواقع إلكترونية تداولت، يوم الأحد، أنباء عن طرد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا ”شخصيات إخوانية“ من عضوية المجلس، ممثلةً في المركز الإسلامي في ميونخ، واتحاد الطلبة التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، وتجريد إبراهيم الزيات المعروف بـ“وزير مالية الإخوان“ من مناصبه.

Neuer Vorstand des #ZMD gewählt – neunköpfiges Team

Am Sonntag (18.09.2022) trat der ZMD zu seiner ordentlichen Vollversammlung in Köln zusammen. Dabei ist @aimanMazyek einstimmig ein weiteres Mal gewählt worden – Infos und wer die Neuen sind hier: https://t.co/rk5sipqwZB pic.twitter.com/Tg9MagqTjm — Zentralrat der Muslime in Deutschland (@der_zmd) September 19, 2022

وكان المجلس العام للمسلمين أعلن في تغريدة له في حسابه على ”تويتر“، أمس الاثنين، عن انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء، خلال انتخاب في جمعيتها العامة العادية بكولونيا.