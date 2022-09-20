صحف عالمية: سيناريوهات روسية "مرعبة".. وحكومة رئيسي أمام "تحد صعب"

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة يوم الثلاثاء، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير تتحدث عن ”سيناريوهات مرعبة“ قد تلجأ إليها موسكو في أعقاب انتكاساتها الميدانية الأخيرة.

وناقشت الصحف أيضا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى أرمينيا، التي أثارت جدلا داخل الأوساط الشعبية في البلاد، وسط ”تشكيك في الاعتماد على موسكو كحليف“.

وفي الشأن الإيراني، سلطت الصحف الضوء على الاحتجاجات الواسعة التي تضرب البلاد لليوم الرابع على التوالي إثر مقتل امرأة في أحد مراكز الشرطة على وقع عدم التزامها بارتداء الحجاب.

سيناريوهات روسية ”مرعبة“

ذكرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، أنه ”في الوقت الذي يحتفي فيه الغرب وحلف شمال الأطلسي بهجوم أوكراني مضاد كبد روسيا خسائر فادحة في شمال شرق البلاد، يتعين عليهم أيضا أن يدركوا أنهم ربما يحتفلون ببداية حرب دموية مطولة أو حتى كارثة نووية وشيكة“.

وقالت المجلة، في تحليل إخباري لها، إنه ”على الرغم من الانتكاسات التي تعرضت لها وانسحابها من مناطق عدة لصالح الأوكرانيين، لا يزال لدى موسكو العديد من الخيارات والسيناريوهات العسكرية، التي ينبغي أن تقلق بعضها بشدة الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو“.

وأوضحت أن ”السيناريو الروسي الأول سيكون عن طريق شن هجوم مضاد، يهدف إلى السيطرة على مدينة أوديسا ومينائها، الذي يعتبر آخر منفذ لأوكرانيا على البحر الأسود، وسيؤدي الاستيلاء على الميناء إلى جعل أوكرانيا دولة غير ساحلية“.

وأضافت المجلة أن ”هذه الخطوة ستجعل روسيا تحكم قبضتها الخانقة على شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا“.

وتابعت أنه ”بالنظر إلى أن روسيا أعادت نشر أعداد كبيرة من القوات وكميات من الأسلحة من شرق أوكرانيا إلى جنوبها، فهناك احتمال كبير أن أوديسا هي الآن الهدف الرئيسي لموسكو“.

وعن ثاني السيناريوهات الروسية، أشارت المجلة إلى أنه ”يمكن للروس التفكير في بدء حركة كماشة كبيرة، وإرسال القوات شمالا من معاقل موجودة في جنوب أوكرانيا وشن هجوم جديد من روسيا إلى شمال شرق أوكرانيا“.

وأوضحت أن ”الهدف من ذلك سيكون قطع الطريق أمام القوات الأوكرانية المنتشية بانتصاراتها حاليا بالقرب من خاركيف“.

السيناريو الأكثر واقعية

وذكرت المجلة أن ”الخيار الثالث الأكثر واقعية لروسيا الآن هو أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تعبئة عامة للحرب، حيث تخوض موسكو الحرب في أوكرانيا بوسائل وأعداد محدودة، في خطوة قد يصحح بها الزعيم الروسي خطأه الأولي عندما استخف بالمقاومة الأوكرانية والدعم الغربي“.

وقالت المجلة في هذا الشأن: ”نظرًا لأن عدد سكان روسيا يبلغ ثلاثة أضعاف سكان أوكرانيا تقريبا، فمن غير المرجح أن تتمكن كييف من النجاة من حرب استنزاف طويلة حتى بالمستويات الحالية لنشر القوات الروسية. التعبئة الكاملة ستمنح موسكو ميزة لا يمكن التغلب عليها“.

أما عن السيناريو ”الأكثر إزعاجا، ليس فقط للغرب بل للعالم بأسره“، فقد أشارت المجلة إلى أن موسكو ”قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية“، معتبرة أن ”مثل هذه الضربات ستقضي على أجزاء كبيرة من الجيش الأوكراني والمقاومة في الوقت نفسه“.

وأضافت: ”سيكون اختراق العتبة النووية خطوة خطيرة للغاية، وبوتين يدرك جيدا هذه النقطة. ومع ذلك، إذا توصل إلى أن البديل الوحيد هو قبول تسوية مذلة يفرضها الناتو من شأنها أن تخاطر بقبضته على السلطة، فسيكون من الغباء الافتراض أنه لن يخاطر أبدا“.

وتابعت: ”تعتبر النخبة الحاكمة في روسيا أوكرانيا مصلحة حيوية للأمن القومي. إن الدول التي تواجه تهديدًا للمصالح الحيوية ستفعل أي شيء تقريبا لصد مثل هذا التهديد“.

واختتمت المجلة تحليلها بالقول: ”لطالما كانت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون غافلين بشكل خطير عن تحذيرات الكرملين المتصاعدة من أن موسكو لن تسمح أبدا لأوكرانيا بأن تصبح بيدقا سياسيا وعسكريا للناتو“.

وقالت: ”كان هذا الإخفاق المتغطرس المنفلت في احترام المنطقة الأمنية الأساسية لروسيا هو الدافع الرئيسي لغزو بوتين لأوكرانيا“.

بيلوسي في أرمينيا

ذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية أنه ”على الرغم من أن الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى أرمينيا، لم يتم اختيار توقيتها بشكل دقيق، إلا أن الحظ حالف الديموقراطية المخضرمة لأن زيارتها تأتي في وقت تشكك فيه يريفان بشأن الاعتماد على موسكو كحليف أمني رئيسي لها“.

وقالت الصحيفة: ”اصطف الآلاف في شوارع يريفان للترحيب ببيلوسي ولوحوا بالأعلام الأمريكية أثناء مرور موكبها، في زيارة تاريخية إلى الدولة القوقازية، لتصبح أعلى مسؤول أمريكي يقوم بذلك منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991“.

وأضافت: ”حملت تلك الأعلام الأمريكية رسالة سياسية مهمة حول الولاءات السياسية للبلاد“.

وأوضحت أنه ”لسنوات، اختارت أرمينيا أن تكون حليفا استراتيجيا رئيسيا للكرملين، لكن الكثيرين يتساءلون الآن بشكل متزايد عما إذا كان بإمكان موسكو أن تكون ضامنا لأمن الأمة ضد القوة النارية المتفوقة لأذربيجان المجاورة“.

وتابعت الصحيفة: ”مع غرق بوتين في حرب أوكرانيا، تجد يريفان أن نداءاتها للحصول على المساعدة من مجموعة أمنية تقودها موسكو (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) لا تلقى آذانا صاغية. هذه مشكلة استراتيجية محورية لأن أذربيجان مدعومة بسخاء من تركيا“.

وأردفت الصحيفة: ”طالب الآلاف الذين نزلوا إلى شوارع يريفان بلادهم بالانسحاب من الشراكة العسكرية التي تقودها روسيا. وتم هدم اللوحات الإعلانية التي تصور بوتين، وهتفت الحشود باسم بيلوسي، ورفع المتظاهرون لافتات ضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي“.

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد تبادلتا القصف منذ أسبوع ما أوقع عشرات القتلى والمصابين.

واستطردت الصحيفة: ”اكتسبت بيلوسي سمعة طيبة في السفر إلى النقاط الساخنة في السنوات الأخيرة، حيث زارت كلا من كييف وتايبيه في وقت سابق. وقبل الرحلة، شبهت بيلوسي أيضا وضع أرمينيا بالوضع في أوكرانيا وتايوان، وصورت الصراع على أنه جزء من صراع عالمي ضد الاستبداد والقمع“.

وقالت الصحيفة: ”من حيث التحالفات الأمنية الإقليمية، فإن الوضع الجيوسياسي معقد. منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت أرمينيا حليفا وثيقا لموسكو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. كما تحافظ يريفان على علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع إيران، وهي دولة أخرى عالقة في علاقات عدائية مع الغرب“.

وأضافت: ”لم يجن اختيار الروس ثماره، وأرمينيا الآن في موقف ضعيف عندما يتعلق الأمر بمن يمتلك القوة الصلبة في المنطقة. فبعد سلسلة من الهزائم خلال حرب عام 2020، اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن مساحات شاسعة من أراضي ناغورنو كاراباخ لأذربيجان“.

وأردفت الصحيفة: ”ومما يزيد مخاوف أرمينيا حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يغازل أذربيجان للاستفادة من احتياطيات باكو الهائلة من النفط والغاز للمساعدة في استبدال الوقود الأحفوري الروسي“.

وتابعت: ”بينما أصبحت أرمينيا أكثر عداء للكرملين، يبدو أن باكو تقترب منها. قبل يومين فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع بوتين ووقعا اتفاقية شاملة على (مستوى التحالف)“.

وقالت الصحيفة الأمريكية: ”والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأرمن الذين ما زالوا يأملون في الحصول على دعم روسي في الصراع، أظهرت الصور المنشورة من قمة زعماء أوراسيا في أوزبكستان، الجمعة، بوتين وهو يضحك خلال المحادثات مع علييف، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان“.

احتجاجات في إيران

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن النظام الإيراني ”يواجه تحديا صعبا على وقع تظاهرات عنيفة تضرب البلاد منذ 4 أيام ضد قوانين الأخلاق احتجاجا على وفاة امرأة في معتقل لدى الشرطة“.

وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات ”اندلعت في جميع أنحاء إيران احتجاجا على وفاة شابة في أحد مراكز الشرطة بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد“.

وأضافت الصحيفة أن ”الاحتجاجات على وفاة محساء أميني، التي لقيت مصرعها الجمعة، تمثل أحد أصعب التحديات حتى الآن بالنسبة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتأتي في الوقت الذي يتوجه فيه رئيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انطلاقها الأربعاء“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الاحتجاجات التي بدأت في مسقط رأس أميني في شمال غرب إيران بعد جنازتها هناك، السبت، امتدت إلى عدة مدن وبلدات إيرانية، حيث قُتل أربعة أشخاص وأصيب طفل برصاص قوات الأمن الإيرانية“.

ويوم الاثنين، اندلعت ”مواجهة عنيفة“ في طهران، بين نساء كثيرات، منهن دون حجاب، وقوات الأمن، وهتفن ”امرأة، حياة، حرية“، بحسب الصحيفة.

وأضافت: ”قامت السلطات بشكل دوري بإغلاق الإنترنت في أجزاء من البلاد منذ وفاة أميني، وفقا لمرصد نتبلوكس الذي يراقب انقطاعات الخدمة في العالم“، مشيرة إلى أنه ”لطالما استخدمت الحكومة الإيرانية هذا التكتيك لمنع انتشار الاحتجاجات“.

وتابعت الصحيفة: ”تسلط الاحتجاجات الضوء على الكيفية التي أدت بها القيود المفروضة على النساء، إلى إثارة معارضة النظام في إيران، ودعا مشاهير ورياضيون وسياسيون إيرانيون إلى إغلاق شرطة الآداب، قائلين إن وفاة أميني يجب أن تكون نقطة تحول“.

وأوضحت الصحيفة: ”يشترط القانون الإيراني على جميع النساء ارتداء غطاء الرأس وغيره من الملابس، فيما يحظر القانون أيضًا وضع النساء الكثير من المكياج أو ارتداء الملابس التي تعتبرها السلطات غير مناسبة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن أميني كانت تزور طهران مع أسرتها الثلاثاء الماضي عندما ألقت شرطة الآداب القبض عليها بزعم انتهاك ”قواعد اللباس“، معتبرة الاحتجاجات على وفاتها ”واحدة ضمن عدد هائل من الاحتجاجات التي ضربت إيران هذا العام“.