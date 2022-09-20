بلينكن يستضيف وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن التقى مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في نيويورك يوم الاثنين، في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ الاشتباكات الحدودية الدامية هذا الشهر.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، بعد يومين من القتال المرتبط بنزاع مستمر منذ عقود بين الدولتين على إقليم ناجورنو قره باغ.

وأدى القتال، الذي ألقى كل طرف باللوم فيه على الآخر، إلى مقتل أكثر من 170 جنديا وهدد بجر تركيا، الداعم الرئيسي لأذربيجان، وروسيا حليفة أرمينيا إلى صراع أوسع في وقت يشهد بالفعل توترات سياسية شديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكن شدد على ضرورة منع اندلاع المزيد من القتال والعودة إلى عملية السلام، وذلك خلال اجتماعه مع نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال برايس ”بحثوا الخطوات التالية، وشجع الوزير الجانبين على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية الشهر“.

وفي حديثه قبل استضافة الوزيرين يوم الاثنين، قال بلينكن إن واشنطن متفائلة ”بتوقف القتال وعدم حدوث أي عمليات عسكرية أخرى خلال الأيام القليلة الماضية“.

كان القتال، الذي وقع في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر أيلول، هو الأكثر دموية منذ الحرب التي استمرت ستة أسابيع في عام 2020 وخلفت آلاف القتلى وشهدت تحقيق أذربيجان مكاسب كبيرة على الأرض في ناجورنو قره باغ وحوله.