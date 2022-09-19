تقرير عبري: مسؤولون إندونيسيون ووفد باكستاني زاروا إسرائيل سرا‎‎

كشف تقرير عبري، عن زيارة سرية قام بها مسؤول كبير في إندونيسيا، بالإضافة إلى وفد آخر باكستاني لإسرائيل، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين هذين البلدين مع إسرائيل.

وقال مصدر لموقع قناة ”i24news“ الإسرائيلي، إن: ”شخصية مرموقة من إندونيسيا وصلت إلى إسرائيل في زيارة سرية دون الكشف عن تفاصيلها، بالإضافة الى وفد باكستاني آخر يتواجد حالياً في إسرائيل“.

ووفق القناة الإسرائيلية، ”يتضمن الوفد الباكستاني تسعة أعضاء، ومن بينهم أربعة يعيشون في باكستان والعديد من الأمريكيين البارزين الآخرين من أصل باكستاني، بالإضافة إلى إمام باكستاني بريطاني“.

وأوضحت القناة، أن ”نسيم أشرف وزير التنمية الأسبق والرئيس السابق لمجلس الكريكيت الباكستاني، يترأس هذا الوفد، بالإضافة إلى صحفي من محطة إخبارية في كراتشي“، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد الآخرين فضلوا الحفاظ على سرية هوياتهم.

وأضافت: ”سيقوم الوفد الباكستاني بعقد سلسلة اجتماعات في مواضيع شتى من بينها الجيوسياسية والدينية والتراثية والثقافةية والتكنولوجية، مع التركيز على تقنيات المياه“.

وأشارت إلى أن الوفد سيلتقي خلال هذا الأسبوع بالرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ في القدس.

وبينت القناة، أنه وعلى الرغم من غياب عنصر التبادل الدبلوماسي بين باكستان وإسرائيل الإ أنها شاركت في وقت سابق من هذا العام، بمناورة بحرية واسعة النطاق في البحر الأحمر بقيادة الأسطول الأمريكي الخامس إلى جانب باكستان، ودول أخرى.

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل، تولي أهمية استراتيجية خاصة لباكستان لأنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها قدرة نووية تشغيلية وكذلك بسبب حدودها المشتركة مع إيران.

وفي وقت سابق، في منتصف شهر أيار/مايو من العام الجاري، كشفت تقارير إعلامية هندية، عن زيارة قام بها وفد باكستاني أمريكي لإسرائيل، لتعزيز ودفع العلاقات الإسرائيلية-الباكستانية.

وتعد إندونيسيا، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان ذات الأغلبية المسلمة، وهي واحدة من الدول التي حاولت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمها إلى اتفاقات إبراهيم، على الرغم من تعثر المفاوضات بحلول الوقت الذي انتهت فيه ولايته.

لكن وبحسب مسؤولين إسرائيليين، تمت مناقشة سبل توسيع اتفاقيات إبراهيم في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها إندونيسيا، بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي.