بلينكن يلتقي العليمي ويؤكد دعم واشنطن للمجلس الرئاسي اليمني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد دعم أمريكا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماع مع رئيس المجلس رشاد العليمي اليوم الإثنين في نيويورك.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن والعليمي ناقشا الحاجة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بحلول الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب ”رويترز“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي بحث مع العليمي في بداية أغسطس/آب الماضي المستجدات المحلية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأشاد الوزير الأمريكي في محادثة هاتفية بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كافة عناصر الهدنة المستمرة منذ أربعة أشهر، وأهمية ذلك في تحقيق الآثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني.

وأكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وشدد على حرص بلاده على دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على مضاعفة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، عبّر العليمي عن التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن 2216.

ونوه بالجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى الهدنة في اليمن.