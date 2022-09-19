جماعة حقوقية إيرانية تعلن مقتل شخصين في احتجاجات على وفاة مهسا أميني

قالت جماعة هنجاو الحقوقية الإيرانية إن رجلين قتلا، يوم الإثنين، في احتجاجات على وفاة امرأة كردية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، لكن لم يرد بعد تأكيد رسمي لهذا التقرير.

وأضافت الجماعة في حسابها على ”تويتر“: ”في احتجاجات يوم الاثنين في بلدة ديواندره، توفي مواطنان على الأقل – فؤاد كاظمي ومحسن محمدي – بعد نقلهما إلى مستشفى كوسار في سنندج وأصيب 15 آخرون“.

وكانت الشرطة الإيرانية وصفت في وقت سابق وفاة المرأة بأنه ”حادث مؤسف“، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شبه رسمية.

ونفت اتهامات بتعرض الشابة لمعاملة سيئة، وهي الاتهامات التي أطلقت شرارة احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أيام ضد السلطات.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه.

وأثارت وفاتها إدانة على مستوى البلاد، وأصبح وسم ”مهسا أميني“ من بين الأكثر تداولا على ”تويتر“ باللغة الفارسية إذ تم تداوله قرابة مليوني مرة.

وشهدت كردستان الاحتجاجات الأكبر، بعد أن سيطرت السلطات في وقت سابق على الاضطرابات بين الأقلية الكردية.

وظهر في تسجيل مصور نشرته منظمة هنجاو على ”تويتر“ المحتجون وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة في بلدة ديواندره، اليوم الاثنين.

وأعلن حساب إيراني على ”تويتر“ يحظى بعدد كبير من المتابعين ويركز على الاحتجاجات في البلاد أن أصحاب المتاجر بدأوا إضرابا في المدن الكردية.

وقالت الشرطة إن أميني أُصيبت بوعكة صحية بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه.

وقال والدها لموقع ”امتداد“ الإلكتروني المؤيد للإصلاح أمس الأحد: ”ذكرت السلطات أن ابنتي كانت تعاني من أعراض مرضية مزمنة. أنفي بشخصي تلك المزاعم لأن ابنتي كانت سليمة ولم تكن لديها مشاكل صحية“.

وقال قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي، إنه تم توجيه ”اتهامات جبانة“ ضد الشرطة الإيرانية، لم تتعرض أميني لأذى جسدي، الشرطة ”فعلت كل شيء“ لإنقاذ حياتها.

وأضاف رحيمي في بيان نقلته وكالة فارس للأنباء: ”هذا الحادث مؤسف بالنسبة لنا ونتمنى ألا نشهد مثل هذه الحوادث أبدا“.

وعرضت الشرطة تسجيلا مصورا يظهر امرأة تم تعريفها باسم أميني وهي تدخل غرفة وتجلس إلى جانب أخريات.

وتم تسريع الفيديو لتظهر وهي تقف على قدميها تتحدث إلى شخص خلال معاينة جزء من ملابسها، ثم رفعت المرأة يديها إلى رأسها وسقطت.

وقال رحيمي إن المسعفين وصلوا في غضون دقيقة واحدة وإنه ليس بإمكانه التعليق على سبب الوفاة لأن هذه مسألة طبية.

وأرسل مسعود البرزاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، تعازيه إلى أسرة أميني أمس الأحد، عبر صفحته على ”فيسبوك“.

كما نشر حساب تويتر الذي يركز على الاحتجاجات في إيران ويحظى بمتابعة واسعة لقطات تظهر ما قال إنه احتجاج في جامعة بطهران ضد الباسيج، وهي قوات شبه عسكرية.