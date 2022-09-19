أوكرانيا: استخراج 146 جثة من مقبرة جماعية في إيزيوم

أعلن أوليج سينيجوبوف حاكم إقليم خاركيف الأوكراني، يوم الاثنين، أن خبراء الطب الشرعي استخرجوا 146 جثة إلى الآن، معظمها لمدنيين، من موقع دفن جماعي بالقرب من بلدة إيزيوم شرق أوكرانيا، وإن بعض الجثث يحمل علامات وفاة ناجمة عن عنف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك اعتقادا بوجود نحو 450 جثة مدفونة في الموقع الموجود في غابة بضواحي إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة خلال هجوم مضاد في إقليم خاركيف.

وأضاف سينيجوبوف أن اثنتين من الجثث لطفلين.

وكتب سينيجوبوف على تطبيق تيليغرام للمراسلة: ”بعض الجثث عليها علامات عنف. هناك جثث مقيدة الأيدي وتحمل آثار تعذيب. وتبين أن المتوفين بهم إصابات ناتجة عن متفجرات وشظايا وطعن“.

ويعمل خبراء الطب الشرعي، الذين يرتدون حللا بيضاء واقية ويضعون أيديهم في قفازات من المطاط، بطريقة منهجية منذ أيام لاستخراج الجثث وتحديد هويات المتوفين الذين كانت على مقابرهم صلبان خشبية.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، مزاعم أوكرانيا ووصفها بأنها ”كاذبة“.

وقال سكان في وقت سابق إن بعض المقابر في الغابة لأشخاص قُتلوا في ضربة جوية روسية.