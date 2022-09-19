إسرائيل: إنتاج الغاز من "كاريش" غير مرتبط بالمفاوضات البحرية مع لبنان

أكدت الحكومة الإسرائيلية أن إنتاج الغاز من منصة ”كاريش“ المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط غير مرتبط بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تجري بوساطة الولايات المتحدة، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن ”إسرائيل تعتقد أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري مع لبنان بما يخدم مصالح مواطني البلدين“.

وأضاف عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن ”الاتفاق سيسهم كثيراً ويفيد الاستقرار الإقليمي“، مقدما الشكر للوسيط الأمريكي.

وأشار جندلمان إلى ”أن إنتاج الغاز من منصة كاريش غير مرتبط بالمفاوضات، حيث ستبدأ الحفارة بإنتاج الغاز دون تأخير في أسرع وقت ممكن“.



وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية إن إسرائيل لا تعرف بوضوح كيف سيكون رد فعل حزب الله اللبناني على هذه الخطوة، الأمر الذي دفعها لنقل رسالة قاسية جداً إلى لبنان والحزب عبر الوسيط الأمريكي تؤكد أن ”أي استفزاز سيقابل برد قاس جداً“.

يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون أكد فيها أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في ”مراحلها الأخيرة“، مشيراً إلى أنها تسير بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.

ومؤخرًا، أكد مسؤولون في إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باتت قريبة، وأنها ستشمل ”مرونة إسرائيلية كبيرة، فيما يتعلق بالخط الحدودي الأصلي الذي طالبت به إسرائيل، والذي سيمنح لبنان حصة كبيرة من حقل غاز محتمل يقع في المنطقة المتنازع عليها“.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية إن الفريق الذي يدير مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يدرس خطة تتضمن إمكانية إحالة الاتفاق للموافقة السرية عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي قبل عرضه على الجمهور.

وحسب الصحيفة، فإنه ”يجوز لرئيس الوزراء أن يقرر لأسباب خاصة تتعلق بأمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، أن معاهدة دولية معينة ستعرض للموافقة عليها أمام اللجنة الوزارية للأمن القومي، بدلاً من عرضها على الحكومة“.