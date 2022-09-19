أمريكا تضيف طائرات شحن تشغلها شركات إيرانية إلى روسيا لقائمة عقوبات

قررت واشنطن، يوم الإثنين، إضافة طائرات شحن تشغلها شركات إيرانية إلى روسيا على قائمة العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس جو بايدن على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها ستضيف ثلاث طائرات ”بوينج 747“ تشغلها شركات طيران إيرانية توفر لروسيا خدمات شحن إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية.

وباستخدام بيانات متاحة تجاريا، حدد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة طائرات تديرها شركات ”ماهان إير“، و“قشم فارس إير“، والخطوط الجوية الإيرانية.

وقال المكتب إنها ”تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك واضح لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا“.

وهذه أول ثلاث طائرات إيرانية يتم تحديدها.

وأضافت الوزارة أن ”هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة تم إدراجها على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية، وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة اليوم لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأمريكية“.