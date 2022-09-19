بايدن يتعرض لموقف محرج في جنازة الملكة إليزابيث

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن إلى موقف محرج بعد أن وصلا متأخرين إلى جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، وهو ما دفع بمسؤول الطلب منهما الانتظار، وفقًا لما أوردته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، اليوم الإثنين.

وبينت الصحيفة أن بايدن ”قد يكون أقوى رجل في العالم، لكن الوصول المتأخر الواضح له، وزوجته جيل، لم يُسمح لهما بتعطيل التخطيط الدقيق لجنازة الملكة الراحلة“.

وأشارت إلى أنه بدلاً من أن يتم توجيههما على الفور إلى مقاعديهما عند وصولهما إلى مبنى ”وستمنستر أبي“ حيث كانت ترقد الملكة، كان لا بد من إخبار بايدن (79 عامًا) وزوجته (71 عامًا)، برفق أنهما سيحتاجان إلى الوقوف والانتظار بينما كان موكب يسير أمامهما في بهو الكنيسة التاريخية، التي بنيت قبل أكثر من 1000 عام.

وأضافت الصحيفة أنه ”بعد فترة محرجة من الحديث القصير عند المدخل الرئيس، حيث كان يسير عدد من أولئك الذين حصلوا على أعلى أوسمة من الشجاعة العسكرية، تبعهم بايدن وزوجته أخيرا وتم إجلاسهما في مقعديهما“.

وكشفت الصحيفة أن بايدن حصل على تصريح من السلطات البريطانية للقيام برحلته عبر شوارع لندن في سيارة خاصة تدعى ”الوحش“، وهي سيارة ليموزين مدرعة بشدة يستخدمها رؤساء الولايات المتحدة لأسباب أمنية، بدلاً من نقله بالحافلات إلى الكنيسة مع رؤساء الدول والحكومات الآخرين.

وأظهرت لقطات الكاميرا التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن بايدن وصل متأخرا بسبب بطء سير موكبه عبر وسط لندن، وفقا للصحيفة، التي لفتت إلى أن الموكب أجبر على التوقف قليلا في شارع ”أكسفورد“ المزدحم.

وجرى دفن الملكة إليزابيث، في المقبرة الملكية المجاورة لقلعة وندسور التاريخية جنوب شرق إنجلترا، حيث كانت تقيم هي وزوجها الراحل الأمير فيليب معظم أيام السنة.