مثوى الملكة إليزابيث الأخير كنيسة صغيرة في قلعة وندسور التاريخية

في نهاية جنازة رسمية تابعها الملايين حول العالم، وصلت جثمان الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور الأثرية؛ كي تُدفن في كنيسة صغيرة في مراسم خاصة.

وكان وليام الفاتح هو من شيد قلعة وندسور، العام 1066، قبل معاودة بنائها وتصميمها على مر القرون، لكنها أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم.

والقلعة التي تقع خارج لندن مباشرة كانت المنتجع الرئيسي للملكة في عطلة نهاية الأسبوع، وكانت كذلك منزلها المفضل في سنوات حكمها الأخيرة.

وألحق حريق هائل أضرارا كبيرة بها في 1992 الذي وصفته الملكة بأنه ”عام فظيع“؛ لما شهده من سلسلة فضائح هزت العائلة الملكية.

وقلعة وندسور هي المثوى الأخير أيضا لأكثر من 12 من الملوك والملكات الإنجليز والبريطانيين.

ودُفن معظمهم في كنيسة القديس جورج، ومن بينهم هنري الثامن، الذي توفي العام 1547، وتشارلز الأول الذي قطعت رأسه العام 1649.

وستدفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية، والتي توجد بالقرب من المجمع الرئيسي لكنيسة القديس جورج. وفي العام 1962، أمرت ببناء الكنيسة التذكارية وسمتها على اسم والدها.

وهناك دُفن الملك جورج وزوجته، الملكة الأم، إلى جانب ابنتهما الصغرى مارجريت.

وأغلب الموسيقى التي ستستخدم خلال المراسم من تأليف أو توزيع وليام هنري هاريس، عازف الأرجن الرئيسي في الكنيسة بين 1933 و1961.

ويعتقد بأنه علّم الملكة العزف على البيانو وهي طفلة.

وحصلت الملكة العام 1948، حينما كانت لا تزال أميرة، على وسام الرباط- أرفع أوسمة الفروسية في بريطانيا، في كنيسة القديس جورج، هي وزوجها الأمير فيليب.

واستضافت كنيسة القديس جورج جنازات فيليب ووالد الملكة وجدها جورج الخامس وجدها الأكبر إدوارد السابع.

وقد عُمّد حفيدها الأمير هاري هناك، وتزوج هناك أيضا العام 2018.‭‭

‬‬وفيها أكد الأمير وليام، ولي العهد الجديد، معتقداته المسيحية ليُقبل عضوا كاملا في الكنيسة الكاثوليكية.

ونعش الأمير فيليب، الذي توفي في التاسع من أبريل/ نيسان 2021، موضوع في القبو الملكي كي يتسنى دفنه إلى جانب الملكة.