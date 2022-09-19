فرنسا: إيران تتلقى أفضل عرض لإحياء اتفاقها النووي

قالت وزيرة الخارجية الفرنسي، اليوم الإثنين، إنه ”لن يكون هناك عرض أفضل لإيران لإحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية“، مؤكدة أن ”الأمر متروك لطهران لاتخاذ القرار الآن لأن فرصة إيجاد حل آخذة في التراجع“.

وأوضحت كاترين كولونا للصحفيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”لن يُطرح عرض أفضل على الطاولة، والأمر متروك لإيران لاتخاذ القرارات الصحيحة“، مضيفة أنه ”لا توجد مبادرات في الطريق لإنهاء جمود الموقف“.

وتابعت أن ”للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين موقفا متطابقا من مسألة حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار يورانيوم عثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران، وهي قضية طالبت طهران بإغلاقها قبل العودة إلى الاتفاق“.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك قنابل ذرية.

ومنذ انسحاب ترامب، انتهكت إيران اتفاق العام 2015 من خلال تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، والتي يمكن أن تنتج وقودا للقنابل في مراحل لاحقة.

وقدم الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، عرضا نهائيًّا للتغلب على مأزق شروط معاودة العمل بالاتفاق النووي، فيما أرسلت إيران ردا على اقتراح الاتحاد الأوروبي.