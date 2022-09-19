الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة لدى تركيا

صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018.

وقالت قناة ”كان“ العبرية الرسمية، إن ”لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية وافقت على تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة إسرائيل في تركيا“.

وتشغل ليليان حاليا منصب القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة، وذلك في أعقاب الإعلان الإسرائيلي التركي، منتصف الشهر الماضي، عن قرارهما تبادل السفراء، وذلك في ظل المساعي لاستئناف العلاقات الطبيعية بين الجانبين وتعزيزها في قطاعات اقتصادية وأمنية.

ويحتاج تعيين السفيرة ليليان بشكل نهائي في هذا المنصب، إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية. ولم تحدد الخارجية الإسرائيلية موعدا لمصادقة الحكومة على التعيين.

ولعبت ليليان دورا كبيرا في المصالحة بين البلدين.

ولم تعلن تركيا حتى الآن عن اسم سفيرها الجديد لدى تل أبيب، غير أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن أنقرة قد تقدم على هذه الخطوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت خطوات تعيين السفيرة الإسرائيلية في تركيا، تتويجا لخطوات التقارب الأخيرة بين البلدين، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء يائير لابيد، سيلتقي على هامش مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، مع الرئيس أردوغان.

ووفق التقارير العبرية، يعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين رئيس حكومة إسرائيلي والرئيس أردوغان منذ القطيعة الطويلة بين البلدين.

وخلال الشهر الماضي، أجرى أردوغان اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية.

وعقب الاتصال الهاتفي، أعلنت كل من إسرائيل وتركيا، عن عودة السفراء بين البلدين، كما علق لابيد على عودة السفراء بالقول، إن ”استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الإقليمي، وبشرى اقتصادية هامة جدًا بالنسبة لمواطني إسرائيل“.