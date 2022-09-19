روسيا: مستعدون لمحادثات لتبادل السجناء مع أمريكا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لإجراء محادثات لتبادل السجناء لتحرير مواطنين أمريكيين اثنين محبوسين في روسيا، مضيفة أن السفارة الأمريكية في موسكو مع ذلك ”لا تلتزم بأداء واجباتها الرسمية“ فيما يتعلق بمواصلة الحوار.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا: ”قلنا مرات عديدة إننا مستعدون لإجراء مفاوضات لتقرير مصير المواطنين الأمريكيين المدانين في روسيا والمواطنين الروس في الولايات المتحدة“.

وفي السابق أشارت روسيا إلى أنها منفتحة على تبادل للسجناء والذي يمكن أن يشمل بول ويلان المحارب القديم في مشاة البحرية الأمريكية، وبريتني جرينر نجمة كرة السلة، وتاجر السلاح الروسي المسجون في الولايات المتحدة فيكتور باوت.

وتقضي جرينر عقوبة السجن تسع سنوات؛ لإدانتها بحيازة وتهريب مخدر القنب، بينما يقضي ويلان عقوبة السجن 16 عاما بتهمة التجسس.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأسرتي ويلان وجرينر في البيت الأبيض، يوم الجمعة، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير، إن الإدارة ملتزمة ”بالعمل عبر كل السبل المتاحة لإعادة بريتني وبول إلى الوطن سالمين“.

وقال الكرملين مرارًا، إن ما يصفها ”بدبلوماسية الأبواق“ التي تنتهجها واشنطن لن تساعد جهود تنظيم تبادل للسجناء، ودعا إلى إجراء محادثات خاصة عوضا عن ذلك.