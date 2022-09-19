ميانمار.. مقتل 6 طلاب في إطلاق نار على مدرسة

ذكرت تقارير إعلامية وسكان في ميانمار، اليوم الإثنين، أن 6 أطفال على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون، عندما أطلقت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش النار على مدرسة.

وقال الجيش إنه فتح النار لأن متمردين كانوا يستخدمون المبنى لمهاجمة قواته.

وشهدت ميانمار أعمال عنف منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة في أوائل العام الماضي.

وظهرت منذ ذلك الحين حركات معارضة، بعضها مسلح، في جميع أنحاء البلاد، وقد واجهها الجيش بالقوة والعنف.

وذكرت تقارير نشرها موقعان إخباريان، أن طائرات هليكوبتر عسكرية فتحت النار على المدرسة الموجودة في دير بوذي في القرية.

وأضافت التقارير أن بعض الأطفال قتلوا على الفور بسبب إطلاق النار، بينما لقي آخرون مصرعهم بعد أن دخلت القوات القرية.

وقال اثنان من السكان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب مخاوف أمنية عبر الهاتف، إن الجيش نقل الجثث في وقت لاحق إلى بلدة على بعد 11 كيلومترا ودفنها.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها أضرار لحقت بمبنى المدرسة منها ثقوب طلقات نارية وبقع دماء.