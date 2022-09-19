باكستان.. محكمة تقضي بإسقاط تهم إرهاب عن عمران خان

قال محامون يدافعون عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الإثنين، إن محكمة عليا في البلاد قضت بإسقاط تهم إرهاب عن خان.

ويشكل القرار انفراجة لخان، نجم الكريكت السابق، الذي يواجه سلسلة من المشكلات القانونية منذ الإطاحة به من المنصب.

وأبلغ المحامي فيصل تشاودري ”رويترز“، بأن المحكمة قالت إن المزاعم بأن خان أساء لرجال شرطة وقضاء لا ترقى لمستوى توجيه اتهامات بالإرهاب.

وترتبط الاتهامات بخطاب ألقاه خان ويقال إنه هدد فيه مسؤولين من الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه في قضية عصيان.

وقال بابار عوان، وهو محام آخر من فريق الدفاع عن خان، لرويترز: ”هذا في الحقيقة أمر بإسقاط الاتهامات.. هذا يثبت فحسب أنها اتهامات ملفقة“.