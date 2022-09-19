مسؤول انفصالي: ضربة أوكرانية تتسبب بمقتل 13 مدنيا في دونيتسك

تسببت ضربة أوكرانية على دونيتسك عاصمة المنطقة الانفصالية التي تحمل الاسم نفسه، بمقتل 13 مدنيا، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الموالي لروسيا أليكسي كيمزولين، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال كيمزولين عبر تطبيق تلغرام: ”بحسب المعطيات الأولية، قُتل 13 مدنيًا بعد قصف عقابي على ساحة“ في غرب دونيتسك، مشيرًا إلى أن السلطات ”بصدد تحديد عدد الجرحى“.

وفي آخر تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية ”إنرجو أتوم“، أن القوات الروسية قصفت محطة بيفدينوكراينسك للطاقة النووية في منطقة ”ميكولايف“ بجنوب أوكرانيا اليوم الإثنين، لكن مفاعلاتها لم تتضرر وتعمل بشكل طبيعي.

وأضافت الشركة في بيان لها أن ”انفجارًا وقع على بعد 300 متر من المفاعلات وألحق أضرارًا بمباني المحطة بعد منتصف الليل بقليل، كما ألحق الهجوم أضرارًا بمحطة طاقة كهرومائية قريبة وخطوط نقل الطاقة“.

ولم يَصدر رد فعل روسي بعد على اتهامات أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وتعرّضت منطقة ”ميكولايف“ لهجمات صاروخية مستمرة شنتها القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وأغلِقت محطة أخرى للطاقة النووية الأوكرانية في ”زابوريجيا“، هي الأكبر في أوروبا وتقع على بعد نحو 250 كيلومترا شرقي موقع ميكولايف، في وقت سابق من هذا الشهر بسبب قصف روسي؛ ما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.