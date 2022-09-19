الصين تعتبر تصريحات بايدن "انتهاكًا خطيرًا" لسياسة واشنطن تجاه تايوان

نددت بكين، اليوم الاثنين، بتصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لـ“غزو صيني“، معتبرة أنها تشكّل ”انتهاكا خطيرا“ لسياسة واشنطن حيال الجزيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية، إن ”الصين تحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية ردا على الأنشطة التي تقسم الأمة وتفصم عراها“، وأضافت ”سنبذل قصارى جهدنا في سبيل إعادة التوحيد سلميا.. وفي الوقت نفسه لن نتسامح مع أي أنشطة تستهدف الانفصال“.

وحثت ماو نينغ، الولايات المتحدة على التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان ”بحرص وبصورة لائقة“، وعلى ألا ترسل ”إشارات خاطئة“ لقوى الاستقلال في تايوان، محذرة الولايات المتحدة من إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الأمريكية الصينية وبالسلام في مضيق تايوان.

وقالت ماو ”هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء من الصين وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين“.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في مقابلة بثتها محطة ”سي بي إس“، أمس الأحد، أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني.

وردا على سؤال عن ما إذا كان ”الأمريكيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني“، أجاب بايدن خلال المقابلة ”نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق“.

وبحسب المقابلة التي نقلت عنها ”فرانس برس“، شدد بايدن على أنه، بموقفه هذا، لا ”يشجع“ الجزيرة على إعلان استقلالها، قائلا ”إنه قرارهم“.

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة، فيما تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان، قال الرئيس الأمريكي في أيار/مايو، إنها ستفعل ذلك قبل أن يؤكد البيت الأبيض أن لا تغيير في سياسة عدم التدخل ”الإستراتيجية“ لواشنطن.

وتعارض بكين أي مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين تايوان ودول أخرى وهي تاليا كانت عبرت عن معارضتها للزيارة التي أدتها للجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.