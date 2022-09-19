خارجية طالبان تعلن الإفراج عن مهندس أمريكي مقابل إطلاق سراح قيادي بالحركة

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، اليوم الإثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي، مارك فريريتشز، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة اليوم.
"وسط التكبيرات".. مقاتلون من #طالبان يستقبلون القيادي في الحركة المفرج عنه بشير نورزاي بعد احتجازه لعقود في #أمريكا#إرم_نيوز #أفغانستان #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/ksNNjs6eY5
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 19, 2022
وكشف القائم بالأعمال، أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي بكابول، إنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابول صباح اليوم الإثنين، مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزا في الولايات المتحدة لعقود بتهم تتعلق بالمخدرات.
ويعمل فريريتشز مهندسا وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في مطلع شباط/ فبراير 2020.