خارجية طالبان تعلن الإفراج عن مهندس أمريكي مقابل إطلاق سراح قيادي بالحركة

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان، اليوم الإثنين، إن الحركة أخلت سبيل المهندس الأمريكي، مارك فريريتشز، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة اليوم.

وكشف القائم بالأعمال، أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي بكابول، إنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابول صباح اليوم الإثنين، مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزا في الولايات المتحدة لعقود بتهم تتعلق بالمخدرات.

ويعمل فريريتشز مهندسا وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في مطلع شباط/ فبراير 2020.