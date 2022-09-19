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55 طائرة من أول الغزو.. بريطانيا: روسيا تفقد 4 مقاتلات بأوكرانيا في 10 أيام
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 7:34 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 8:00 GMT

55 طائرة من أول الغزو.. بريطانيا: روسيا تفقد 4 مقاتلات بأوكرانيا في 10 أيام

قال الجيش البريطاني، اليوم الاثنين، إن روسيا فقدت على الأرجح أربع طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشرة الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي

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المصدر: رويترز

قال الجيش البريطاني، اليوم الاثنين، إن روسيا فقدت على الأرجح أربع طائرات مقاتلة على الأقل في أوكرانيا خلال الأيام العشرة الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي فقدتها إلى 55 منذ بدء الغزو.

وقالت وزارة الدفاع في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر إن هناك احتمالا واقعيا لأن تكون الزيادة الطفيفة في الخسائر من ضمن نتائج قبول القوات الجوية الروسية مخاطر أكبر بهدف توفير دعم جوي أقرب للقوات البرية تحت ضغط التقدم الأوكراني.

وأضافت أن وعي الطيارين الروس بالمواقع غالبا ما يكون ضعيفا. وتابعت ”هناك احتمال واقعي أن تكون بعض الطائرات انحرفت إلى أراضي العدو ودخلت مناطق دفاع جوي أكثر كثافة مع تغير خطوط المواجهة بسرعة“.

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