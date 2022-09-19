إسرائيل تحذر من "هجمات إيرانية" خلال الأعياد اليهودية

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الإثنين، تحذيرات حول ”نية إيران تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية“ خلال الفترة المقبلة.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن ”مجلس الأمن القومي حذر الإسرائيليين المسافرين خلال الأعياد اليهودية إذ تشير التقديرات إلى أن إيران تواصل العمل على إلحاق الضرر بالأهداف الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم“.

وأكدت القناة العبرية، أن ”إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في الخارج منذ فترة، وتستمر في هذه المحاولات“.

وأطلق مجلس الأمن القومي أيضا، تحذيراته حول ”نية كل من حركة الجهاد الإسلامي، وتنظيم داعش، تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في دول مختلفة وخاصة أن تلك المنظمات تمتلك بنية تحتية واسعة النطاق ويمكن أن تنفذ هجمات خاصة في شمال سيناء، وأفريقيا، وآسيا“.

وأوضح مجلس الأمن القومي أنه ”وخلال العامين الماضيين، زادت إيران ووكلاؤها من أنشطتهم في الخارج بهدف إلحاق الأذى بالإسرائيليين“.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق ”إحباطها محاولات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في بضع دول، في الفترة الأخيرة، أبرزها إحباط تنفيذ هجمات على الأراضي التركية خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري“.

وأضاف المجلس ”التقييم في وزارة الدفاع الإسرائيلية هو أنه في المستقبل القريب ستواصل إيران العمل على تعزيز الضرر للأهداف الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، سواء في البلدان القريبة من إيران أو في دول الغرب وأوروبا“.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تحذر فيها إسرائيل مواطنيها من السفر إلى الخارج خلال العام الجاري، حيث أطلقت في حزيران/ يونيو الماضي، تحذيرا مشابها.