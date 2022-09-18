بايدن يحذّر شي من تداعيات دعم الصين للحرب الروسية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه حذر نظيره الصيني شي جينبينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي فرضها عدد من الدول ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة سي بي إس تبث الأحد، أكد بايدن أنه أبلغ شي بأن انتهاك العقوبات سيكون ”خطأ فادحا“، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن بكين دعمت الحرب الروسية بشكل نشِط من خلال مبيعات أسلحة.

وذكر بايدن أنه وجه هذا التحذير خلال مكالمة هاتفية تمت بعيد لقاء أجراه شي مع الرئيس الروسي خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 شباط/فبراير.

وقال الرئيس الأمريكي ”اتصلت بالرئيس شي. ليس للتهديد على الإطلاق. قلت له فقط… إنه إذا كنت تعتقد أن الأميركيين وسواهم سيواصلون الاستثمار في الصين مع انتهاكِكَ للعقوبات المفروضة على روسيا، فأعتقد أنك ترتكب خطأ فادحا“.

وتابع ”حتى الآن ليس هناك مؤشر على أنهم قدموا أسلحة أو أشياء أخرى تريدها روسيا“.

من جهة ثانية رفض بايدن فكرة أن التحالف الصيني الروسي يعني أن الولايات المتحدة تخوض نوعا جديدا من الحرب الباردة. وقال ”لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا“.