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أميرة ويلز تلتقي سيدة أوكرانيا الأولى في قصر بكنغهام
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 19:11 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 19:15 GMT

أميرة ويلز تلتقي سيدة أوكرانيا الأولى في قصر بكنغهام

التقت أميرة ويلز البريطانية كاثرين، في قصر بكنغهام، اليوم الأحد، سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكي، عشية الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث. وستمثل أولينا

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التقت أميرة ويلز البريطانية كاثرين، في قصر بكنغهام، اليوم الأحد، سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكي، عشية الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث.

وستمثل أولينا زيلينسكي أوكرانيا في غياب زوجها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، غدًا الإثنين، خلال مراسم الجنازة بكنيسة وستمنستر آبي.

وحصلت كاثرين وزوجها وليام على لقب أميرة وأمير ويلز بعد أن تولّى تشارلز والد وليام العرش قبل 10 أيام.

ووصل رؤساء، ورؤساء وزراء، وملوك وملكات، وسلاطين، يمثلون ما يقرب من 200 دولة ومنطقة إلى لندن لحضور جنازة إليزابيث الثانية، الإثنين.

كما تدفق مئات الآلاف على لندن لتوديع أطول ملوك بريطانيا جلوسًا على العرش، والتي توفيت في الثامن من هذا الشهر عن 96 عامًا.

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